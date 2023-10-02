Akhisarspor TFF 3. Lig'de kötü gidişatını sürdürüyor

Süper Lig'de başarılı bir dönem geçiren Akhisarspor, TFF 3. Lig'de sadece 1 puan toplayarak kötü performansını sürdürüyor. Takım, son 4 haftada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 2012-2019 yılları arasında mücadele eden Akhisarspor, bu sezon TFF 3. Lig'de sadece 1 puan toplayarak, kötü gidişatını sürdürdü.

Manisa'nın profesyonel liglerdeki temsilcilerinden biri olan, Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götürerek Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Akhisarspor'da kötü gidişat devam ediyor. Süper Lig'den düştüğü 2019-2020 sezonunda 1. Lig'i 4. sırada tamamlayan Akhisarspor, 2020-2021 sezonunda 16. olarak TFF 2. Lig'e düştü. 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig'de de tutunamayan Akhisarspor, ligi 16. sırada bitirerek TFF 3. Lig'e geriledi. 2022-2023 sezonunda TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, ligin ilk 4 haftası sonunda oynadığı 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 1 puanla 15 takımlı grupta 11. sırada yer alıyor.

Akhisarspor, ligde aldığı 1 puanı evinde karşılaştığı Ağrı 1970 Spor Kulübü ile ligin 2. haftasında 1-1 berabere kalarak alırken, ilk hafta deplasmanda Kuşadasıspor'a 1-0, 4. haftada ise Belediye Kütahyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Akhisarspor 3. haftayı bay olarak geçti.

Akhisarspor, ayrıca Türkiye Kupası 1. Eleme Turunda Bornova FK'ya da 4-0 yenilerek kupaya erken veda etti. Akhisarspor, Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde 2 kez Türkiye Kupası finaline çıkarken, 2 kez de Türkiye Süper Kupası finalinde mücadele etmişti. - MANİSA