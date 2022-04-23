Akhisarspor tamam ya da devam sınavında

Grupta 30 puanla 16'ncı sıradaki yeşil-siyahlı ekip, 32 puanla 15'nci durumda kurtuluş barajındaki Pazarspor'a yenilirse son hafta öncesi kurtuluş umutlarını matematiksel olarak yitirecek. Rakibiyle berabere bile kalsa şansını mucizelere bırakacak Akhisarspor'un tek çıkar yolu galibiyet olacak. Grupta son haftayı bay takım olarak geçecek Akhisarspor'un bitime 2, Pazarspor'un ise 3 maçı var.

Demirören Haber Ajansı / Spor