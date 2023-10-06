TFF 3. Lig 3. Grup'ta son maçında Belediye Kütahyaspor'a mağlup olan Akhisarspor, Silivrispor karşısında galibiyet arıyor. Genç ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden Akhisar, 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 1 puan topladı.

AKHİSAR,

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son olarak Belediye Kütahyaspor'a da 4-1 mağlup olarak oynadığı üçüncü maçta da galibiyetle tanışamayan Akhisarspor yarın Silivrispor'u ilk 3 puanını hanesine yazdırma hedefiyle konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Grupta genç ağırlıklı kadrosuyla 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Akhisar'ın 1 puanı bulunuyor.