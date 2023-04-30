Akhisarspor Play-Off hattındaki Artvin Hopaspor'u 4-2 yendi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Akhisarspor evinde Play-Off hattında yer alan Artvin Hopaspor'u 4-2 yendi. Akhisarspor maça hızlı başladı ve 5'inci dakikada Yusuf Kanal'ın golüyle öne geçti: 1-0. Hopaspor 44'te Rasimcan ile berberliği yakalasa da Akhisarspor 45'te Orçun'la 2-1'i buldu. Hopaspor maçı bırakmadı, 61'inci dakikada Eray ile tabelayı eşitledi: 2-2. Akhisarspor 68'de Serkan Özbakan'ın golüyle 3-2 öne geçti. Akhisarspor 90'da penaltı kazandı ve atışı gole çeviren Oğuzcan maçın soncunu belirledi: 4-2.