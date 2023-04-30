Akhisarspor Play-Off hattındaki Artvin Hopaspor'u 4-2 yendi
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Akhisarspor evinde Play-Off hattında yer alan Artvin Hopaspor'u 4-2 yendi. Akhisarspor maça hızlı başladı ve 5'inci dakikada Yusuf Kanal'ın golüyle öne geçti: 1-0. Hopaspor 44'te Rasimcan ile berberliği yakalasa da Akhisarspor 45'te Orçun'la 2-1'i buldu. Hopaspor maçı bırakmadı, 61'inci dakikada Eray ile tabelayı eşitledi: 2-2. Akhisarspor 68'de Serkan Özbakan'ın golüyle 3-2 öne geçti. Akhisarspor 90'da penaltı kazandı ve atışı gole çeviren Oğuzcan maçın soncunu belirledi: 4-2.
STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Erhan Kutlu, Mehmet Yılmaz Çalışır, Abdulkadir YılmazoğluAKHİSARSPOR: Mehmet Ali – Halilcan (Dk. 80 Yiğit Düztaş), Semih, Recep (Dk. 74 Süleyman), Serkan Özbakan, Bora, Halil İbrahim (Dk. 63 Tunahan), Yusuf Kanal, Oğuzcan, Yiğit Bayındır, OrçunARTVİN HOPASPOR: Yusuf – Ender, Berkay, Fikret, Caner (Dk. 62 Arif), Rasimcan, Emre, Sercan, Ufuk (Dk. 36 Mehmet), Bilal (Dk. 60 Onat), Eray (Dk. 62 Bedirhan)GOLLER: Dk. 5 Yusuf Kanal, Dk. 45 Orçun, Dk. 68 Serkan Özbakan, Dk. 90 Oğuzcan (P) (Akhisarspor), Dk. 44 Rasimcan, Dk. 61 Eray ( Artvin Hopaspor)SARI KARTLAR: Sercan, Berkay, Emre ( Artvin Hopaspor), Serkan Özbakan, Tunahan (Akhisarspor)KIRMIZI KART: Berkay ( Artvin Hopaspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Akhisarspor evinde Play-Off hattında yer alan Artvin Hopaspor'u 4-2 yendi. Akhisarspor maça hızlı başladı ve 5'inci dakikada Yusuf Kanal'ın golüyle öne geçti: 1-0. Hopaspor 44'te Rasimcan ile berberliği yakalasa da Akhisarspor 45'te Orçun'la 2-1'i buldu. Hopaspor maçı bırakmadı, 61'inci dakikada Eray ile tabelayı eşitledi: 2-2. Akhisarspor 68'de Serkan Özbakan'ın golüyle 3-2 öne geçti. Akhisarspor 90'da penaltı kazandı ve atışı gole çeviren Oğuzcan maçın soncunu belirledi: 4-2.- Akhisar
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023