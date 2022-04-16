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Akhisarspor önemli sınavda

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Akhisarspor önemli sınavda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maça düşme barajında giren Akhisarspor, yarın Weecoins Kırklarelispor'u ağırlayacak.

AKHİSAR, MANİSA (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maça düşme barajında giren Akhisarspor, yarın Weecoins Kırklarelispor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Bilet fiyatları kapalı tribün 30, maraton tribün 10 TL olarak açıklandı.

Grupta son 12 maçının 10'unu kaybeden Akhisarspor, 29 puanla düşme hattında 17'nci sırada yer alıyor. Akhisar, 1 maçı eksik kümede kalma barajındaki Pazarspor'un 3 puan gerisinde bulunuyor. Rakibine haftaya deplasmanda konuk olacak yeşil-siyahlı ekip, Kırklarelispor'u yenerek son 2 maça umutlarını çoğaltıp girmeyi hedefliyor. Manisa ekibi 2019'da Süper Lig'den düştükten sonra geçen sezon 1'inci Lig'e mendil sallamıştı.  


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Spor Toto, Akhisar, Spor, Haberler

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