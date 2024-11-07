Üye Girişi
Haberler

Akhisarspor Maçlara Çıkmama Kararı Aldı

Akhisarspor Maçlara Çıkmama Kararı Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akhisarspor, ekonomik sıkıntılar nedeniyle Bölgesel Amatör Lig'de maçlara çıkmama kararı aldı. Altyapı odaklı kadrosuyla mücadele eden kulüp, 2018'de kazandığı kupaların ardından düşüşe geçmişti. Kulüp, gelecekte sorunların çözüleceğine inanıyor.

AKHİSAR, -MANİSA'dan çıkan ilçe takımı olarak futbolda 7 sezon boyunca Süper Lig'de mücadele eden, 2018'de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı Fenerbahçe ve Galatasaray gibi dev rakiplerini finalde yenip kazanarak tarih yazan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ülkemizi temsil eden Akhisar spor, düştüğü Bölgesel Amatör Lig'de kepenk kapatıyor. Süper Lig'e 2019'da veda ettikten sonra yönetim krizleri ve mali sıkıntılarını aşamayan, transfer yasakları yüzünden kadrosunu takviye edemeyen yeşil-siyahlı ekip, 5 yıl içinde amatöre geriledi.

Bu sezon altyapı patentli kadrosunda en büyük oyuncusu 19 yaşında olan, kaleci bulamadığı için sağ bekini kaleci oynatıp, yedek kulübesinde oyuna sürecek yedek futbolcu bulunduramayan Akhisa spor, Bölgesel Amatör Lig'de çıktığı 5 maçı da kaybederken, 42 gol yiyip gol atamadı. Dibe demir atan Akhisar spor, yaşadığı ilgisizlik ve sorunlar yüzünden bundan sonra maçlara çıkmama kararı aldı. Yapılan açıklamada ilçe belediyesinin kulübe su, elektirik ve doğal gaz aboneliklerinin verilmemesi için dilekçe verdiği belirtildi.

MAÇLARA ÇIKMAMA KARARI ALDI

Ekonomik sıkıntıları aşmadan sahaya çıkmama kararı alan yeşil-siyahlı kulüp, "Her şey düzelene kadar ve transfer açılana kadar maçlara çıkmama kararı aldık. İnşallah bir gün bu yapılanların hesabını soracağız. Altyapılar devam ediyor. En az 5 grupta müsabakalara katılacağız. Pes etmeyeceğiz. Bizi bu duruma düşürenlerden hesap soracağız, göreceksiniz. Ama şu anda sadece transfer ile ilgileneceğiz. Sonumuz bahar olur inşallah. Bu kulübü profesyonel lige çıkartana kadar bırakmayacağız. Herkes bunu bilsin" açıklamasını yaptı. Akhisar spor'un ligden çekilmesiyle 2018'de kapılarını açan Türkiye'nin en modern spor tesislerinden Spor Toto Akhisar Stadı da atıl kalacak.

GEKAS UŞAKSPOR YOLUNDA

Akhisarspor'un Süper Lig'de boy gösterdiği dönemde yıldızlarından olan, yeşil-siyahlı kulüpte bir dönem teknik direktörlük de yapan eski Yunan golcü Theofanis Gekas'ın adı Uşakspor'la anılıyor. Yunanistan Milli Takımı'yla 72 maça çıkan Gekas'ın Uşakspor'la teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı iddia edildi. Uşakspor bu hafta teknik patronu Efrahim Alkın'la yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri

Ünlü şarkıcı duruşma salonuna alındı, koridor sloganlarla inledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel- Dilruba Kayserilioğlu olayı nedir? Dilruba Kayserilioğlu, Özgür Özel'e ne dedi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te bu hafta potaya kim girdi? Gülben Ergen duruşmaya katıldı mı? Narin Güran davasında son durum nedir? Masterchef 7 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuncer Bakırhan ne dedi? Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma mı başlatıldı? Tuncer Bakırhan kimdir, hangi partiden? Tuncer Bakırhan kaç yaşında ve nereli? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI: İSKİ 7 Kasım baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? FED faizi indirirse altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları düşer mi? Narin'in annesi ile amcası arasında ilişki mi var? Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi! SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar duruşmada ne dedi? Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar neler söyledi? ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI: 2025 yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.