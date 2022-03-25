Akhisarspor kurtuluş aşkına
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aylardır düşme hattından çıkamayan Akhisarspor, yarın Play-Off yarışındaki Ankara Demirspor'u konuk edecek.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aylardır düşme hattından çıkamayan Akhisarspor, yarın Play-Off yarışındaki Ankara Demirspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Grupta son 8 maçta 7 mağlubiyet alarak kötü gidişe engel olamayan yeşil-siyahlı ekip, kalan 7 hafta öncesi 26 puanla 17'nci sırada yer alıyor. Ankara Demirspor ise 41 puanla 5'nci basamakta bulunuyor.
Demirören Haber Ajansı / Spor