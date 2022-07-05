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Akhisarspor karışık

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Akhisarspor karışık

TFF 3'üncü Lig'e düşen Akhisarspor'un yönetimine ikinci kez kayyum heyeti atandı.

TFF 3'üncü Lig'e düşen Akhisarspor'un yönetimine ikinci kez kayyum heyeti atandı. Yeşil-siyahlılarda ilk olarak 28 Mart 2021'de gerçekleşen olağanüstü genel kurulda kulübe usulsüz üye yapılan kişilerin oy kullandığı iddiasıyla dava açılmış ve yönetim yetkileri 2022 mayıs ayı sonunda mahkeme kararıyla kayyum heyetine verilmişti. Geçen haziran ayının başında davacıların şikayetlerini geri çekmesi üzerine kulüp yönetimi yeniden Evren Özbey başkanlığındaki yönetime kalmıştı.

Bu kez 3 yılda bir yapılması gereken olağan genel kurulun mayıs ayında gerçekleşmemesi üzerine 3 kulüp üyesi tarafından mahkemeye şikayette bulunuldu. Davayı inceleyen Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi, Evren Özbey yönetiminin tüm yetkilerini tekrar durdurdu. Akhisarspor'un yönetimine 3 kişilik kayyum heyeti görev süreci 3 ayı aşmamak koşulu ile getirildi. Bu gelişmeler üzerine bugün Özbey yönetimi 24 Temmuz'da kongre yapılacağını duyurdu, ancak genel kurul tarihini kayyumun belirleyeceği öğrenildi.


- Akhisar
Demirören Haber Ajansı / Spor

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