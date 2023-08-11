Akhisarspor, İsim Sponsorluğu İçin Arayışa Geçti

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Akhisarspor, yeni sezon öncesi isim sponsorluğu için arayışa geçti. Başkan Özay Alkan, "Bir kulübün yaşayabilmesi için isim hakkı sponsorluğuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Önce Akhisar'ın takımına destek çıkması gerektiğini düşündüğümüz için şehir dışından hiçbir firmaya teklifte bulunmadık ama şehrimizden olumlu cevaplar alamazsak diğer şehirlerdeki şirketlere de teklifler götürüp isim hakkı sponsoru bulmaya çalışacağız" dedi.

Başkan Alkan, Akhisar ilçesinden 4 firma ile görüşme yaptığını açıkladı.