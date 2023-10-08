TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağı yüzünden genç bir kadroyla sezona başlayan Akhisarspor, oynadığı 4 maçta yalnız 1 puan alabildi. Son iki maçta kalesinde 7 gol gören yeşil-siyahlı ekip ilk haftalardan dibe demir attı.

Akhisarspor, genç kadroyla kötü bir başlangıç yaptı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağı yüzünden genç bir kadroyla sezona başlayan Akhisarspor, oynadığı 4 maçta yalnız 1 puan alabildi. Sezona Kuşadasıspor'a 1-0 yenildikten sonra evinde Ağrı 1970 Spor'la 1-1 berabere kalarak başlayan Akhisarspor, Belediye Kütahyaspor'a 4-1 yenilip dün de Silivrispor'a iç sahada 3-0'la teslim oldu. Son iki maçta kalesinde 7 gol gören yeşil-siyahlı ekip ilk haftalardan dibe demir attı. Süper Lig'den 2019 yılında, 1'inci Lig'den 2021'de, 2'nci Lig'den ise 2022'de düşen Akhisarspor, geçen sezon deprem felaketi sonrası kıl payı amatöre düşmekten kurtulmuştu.