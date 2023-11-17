Akhisarspor, Fatsa Belediyespor maçına hazırlanıyor
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, Fatsa Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Akhisarspor, galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.
AKHİSAR,
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda son sıradaki Sivas Dört Eylül'e 4-0 mağlup olan Akhisarspor, yarın evinde Fatsa Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 11'inci hafta maçını Giray Şaylan yönetecek. Grupta 8 puanla düşme hattının 1 basamak üstünde 12'nci sırada yer alan Akhisarspor, 15 puanı bulunan 8'inci sıradaki Fatsa ekibini yenerek 3 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor