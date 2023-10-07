Akhisarspor evinde Silivrispor'a 3-0 kaybetti
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 3 maçını kazanamayan Akhisarspor evinde Silivrispor'a 3-0 kaybetti. Silivrispor bu sonuçla 7 puana ulaşırken, Akhisarspor 1 puanda kaldı.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 3 maçını kazanamayan Akhisarspor evinde Silivrispor'a 3-0 kaybetti. Konuk Silivrispor maçın 39'uncu dakikasında Ramazan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan konuk takım 51'inci dakikada Tugay'ın ayağından 2-0'ı buldu. Tugay bu kez 61'inci dakikada sahne aldı, fark üçe çıktı: 0-3.
Silivrispor bu sonuçla 7 puana ulaşırken, Akhisarspor 1 puanda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor