Akhisarspor evinde Fatsa Belediyespor'a 1-0 yenildi
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Akhisarspor evinde Fatsa Belediyespor'a 1-0 yenildi. Fatsa Belediyespor, Muhammed Öztürk'ün penaltı golüyle maçı kazandı.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Akhisarspor evinde Fatsa Belediyespor'a 1-0 yenildi. Maçın 25'inci dakikasında Fatsa Belediyespor penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Muhammed Öztürk, taakımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından avantajını korumayı başaran Fatsa Belediyespor, Akhisar deplasmanında hanesine 3 puan yazdırdı. Bu sonucun ardından Akhisarspor 8 puanda kaldı. Fatsa Belediyespor ise 18 puana yükselip Play-Off potasında yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor