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Akhisarspor, Erbaaspor'a 6-0 mağlup oldu

11 Aralık 2023 12:27 Son Güncelleme: 12:28 Abone Ol

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Erbaaspor'a 6-0 mağlup olan Akhisarspor, üst üste 5'inci mağlubiyetini alırken tehlikeli bölgeden bir türlü uzaklaşamadı. Son 5 maçta kalesinde 20 gol gören yeşil-siyahlılar, bu periyotta 1 gol bile atamadı. Ligde 13 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi ile 8 puan toplayan ve düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Akhisar ekibi amatör lige düşme tehlikesi yaşıyor. Akhisarspor'da yönetim geçtiğimiz hafta istifa etmişti.