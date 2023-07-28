TFF 3'üncü Lig takımlarından Akhisarspor, sezonluk kombine biletlerini satışa sundu. Kombine kart bedelleri ve temin noktaları açıklandı.

TFF 3'üncü Lig'de sezona kendi tesislerinde hazırlanan Akhisarspor'da kombine biletler satışa çıktı. Yeşil-siyahlıların sezonluk kombine kart bedelleri VIP tribün 1970, batı kapalı 750, doğu maraton 500 TL olarak belirlendi. Kombinelerin Akhisarspor Yılmaz Atabarut Tesisleri'nden ve ilçe merkezinde Tahir Ün Caddesi'nde bulunan gezici storelardan temin edilebilebileceği açıklandı.