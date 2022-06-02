Akhisarspor'da genel kurul ay sonunda - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akhisarspor'da genel kurul ay sonunda

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Akhisarspor'da genel kurul ay sonunda

Akhisar 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kulüp üyeleri Ali Dal ve Sedat Kumanova'nın açtığı dava üzerine 28 Mart 2021'deki genel kurul toplantısında seçilen yönetimin yetkileri tedbiren durdurup kayyum atağı Akhisarspor, haziran ayı sonuna kadar seçime gidecek.

Akhisar 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kulüp üyeleri Ali Dal ve Sedat Kumanova'nın açtığı dava üzerine 28 Mart 2021'deki genel kurul toplantısında seçilen yönetimin yetkileri tedbiren durdurup kayyum atağı Akhisarspor, haziran ayı sonuna kadar seçime gidecek. Başkan Evren Özbey yönetiminin yetkilerinin alınmasıyla kulübe kayyum atanan Tayyar Ünsal ve Abdülkadir Yavuz Özdemir, yeni üyelikler için başvuruları vakit geçirmeden başlattı. Görev süreleri 4 ay olan kayyumların haziran ayı sonuna kadar genel kurulun tamamlanması için karar alacağı açıklandı.

Menajerlik faaliyetleri ve kulübe usulsüz üyelikler yapıldığı gerekçesiyle eleştirilen Evren Özbey döneminde 2 sezonda 1'inci Lig'den 3'üncü Lig'e düşen Akhisarspor'da mevcut kadronun dağılmaya başlaması, alacakları için kulübe ihtar çekten futbolcular olması, hazırlık ve kamp döneminin yaklaşması nedeniyle kayyumların bir an önce kongreyi toplayıp yeşil-siyahlıları yeni yönetime teslim etmeyi planladığı belirtildi. Mahkemenin kayyum kararına itiraz etmeye hazırlanan Evren Özbey'in ise davacılarla görüşüp şikayetlerini geri çekmeleri için iknaya çalıştığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Kumanova Akhisar Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title