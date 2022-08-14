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Akhisarspor'da Gekas'tan son çağrı

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Akhisarspor'da Gekas'tan son çağrı

TFF 3'üncü Lig'e düşen Akhisarspor'da daha önce futbolcu olarak forma giydiği kulübe futbol direktörü olarak geri dönen eski Yunan yıldız Theofanis Gekas, Evren Özbey yönetiminin tekrar seçilmesiyle takımdan ayrılmak isteyip antrenmanlara katılmayan 8 futbolcuya çağrı yaptı.

TFF 3'üncü Lig'e düşen Akhisarspor'da daha önce futbolcu olarak forma giydiği kulübe futbol direktörü olarak geri dönen eski Yunan yıldız Theofanis Gekas, Evren Özbey yönetiminin tekrar seçilmesiyle takımdan ayrılmak isteyip antrenmanlara katılmayan 8 futbolcuya çağrı yaptı. Gekas, "Akhisarspor'un bugüne kadar elde ettiği tüm başarılar takım ruhu oluşturularak taraftarların da dahil olduğu bir bütünlük içiresinde alınmıştır. Akhisarspor içerisindeki bireysel problemlerin üstesinden de yine birlik olarak geleceğiz. Ben kendi adıma elimi taşın altına koyarak başladığım görevimde Akhisarspor'u gerek antrenmanlarda gerekse maç günlerinde bir arada görmek istiyorum" dedi.

Gekas, "Bu yüzden antrenmanlara çıkmak istemeyen futbolcularımızla görüşüp onları antrenmanlara ve takıma katılmaları için davet ettim. Fakat hala antrenmanlara çıkmak istemeyen futbolcularımız olduğunu görüyorum. Bu futbolcularımızla son kez görüşüp gelecek planlarımızı buna göre yapacağım" açıklamasını yaptı. Öte yandan Akhisarspor, Futbol Direktörü Gekas yönetiminde 35'er dakikalık iki devre üzerinden Soma'da Somaspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetti. Ev sahibi ekibin gollerini 5 ve 50'nci dakikalarda Yusuf Türk attı.


- Akhisar
Demirören Haber Ajansı / Spor

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