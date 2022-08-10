Akhisarspor'da Gekas gecikmeli döndü

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Akhisarspor, Süper Lig'de yer aldığı dönemde takımın yıldızı olan eski Yunan futbolcu Theofanis Gekas'ı yuvaya gecikmeli de olsa döndürdü.

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Akhisarspor, Süper Lig'de yer aldığı dönemde takımın yıldızı olan eski Yunan futbolcu Theofanis Gekas'ı yuvaya gecikmeli de olsa döndürdü. Mahkemenin tedbir kararının kalkmasıyla pazar günü yapılan kongreye tek aday olarak girerek tekrar göreve seçilen Başkan Evren Özbey'in haziran ayında futbol direktörlüğü için anlaştığı Gekas'ın dönüşü ardından kulübe 2 kez kayyum atanınca belirsizliğe gömüldü. Gekas, yaz dönemini dava ve kayyum süreçleriyle hareketli geçiren yeşil-siyahlılara kongre sonrası 2 aylık gecikmeyle de olsa imza attı.

Yönetim, 42 yaşındaki eski yıldız futbolcunun futbol direktörü olarak 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kariyerinde yıllarca Almanya ve İspanya'da da forma giyen Gekas, Samsunspor'da başladığı Türkiye macerasında 2012-2013 sezonunda attığı gollerle Akhisarspor'u küme düşmekten kurtarmış, 2014-2015 sezonunda döndüğü yeşil-siyahlıları golleriyle Süper Lig'e liderliğe kadar taşımıştı. Taraftarın adına besteler yaptığı Gekas, ülkemizde Konyaspor ve Eskişehirspor'da da forma giyip futbolu 2017 yılında Sivasspor'da bırakmıştı.