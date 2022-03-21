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Akhisarspor ateşten kurtulamıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Akhisarspor ateşten kurtulamıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ege derbisinde Nazilli Belediyespor'a da 3-1 mağlup olan Akhisarspor, son 7 haftaya düşme hattında girdi.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ege derbisinde Nazilli Belediyespor'a da 3-1 mağlup olan Akhisarspor, son 7 haftaya düşme hattında girdi. Son 8 maçın 7'sini kaybederek 26 puanla 17'nci sırada kalan yeşil-siyahlı ekip, kalan haftalarda kurtuluş savaşı verecek. Akhisarspor'un aldığı mağlubiyetlere rağmen bir maç fazlası bulunan 15'inci sıradaki Karatay Termal 1922 Konyaspor'la arasında 2 puan fark bulunuyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Nazilli, Ege, Spor, Haberler

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