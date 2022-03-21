Akhisarspor ateşten kurtulamıyor

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ege derbisinde Nazilli Belediyespor'a da 3-1 mağlup olan Akhisarspor, son 7 haftaya düşme hattında girdi. Son 8 maçın 7'sini kaybederek 26 puanla 17'nci sırada kalan yeşil-siyahlı ekip, kalan haftalarda kurtuluş savaşı verecek. Akhisarspor'un aldığı mağlubiyetlere rağmen bir maç fazlası bulunan 15'inci sıradaki Karatay Termal 1922 Konyaspor'la arasında 2 puan fark bulunuyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor