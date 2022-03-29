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Akhisarspor'a fırsat maçı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Akhisarspor'a fırsat maçı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde 3-1'lik Ankara Demirspor galibiyetiyle haftalar sonra düşme hattından sıyrılan Akhisarspor yarın son sırada kalıp kurtuluş umutlarını büyük oranda tüketen Eskişehirspor'a alt sıralardan uzaklaşma hedefiyle konuk olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde 3-1'lik Ankara Demirspor galibiyetiyle haftalar sonra düşme hattından sıyrılan Akhisarspor yarın son sırada kalıp kurtuluş umutlarını büyük oranda tüketen Eskişehirspor'a alt sıralardan uzaklaşma hedefiyle konuk olacak. Eskişehir Yeni Stadyum'daki karşılaşmanın ilk düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta Akhisarspor son 6 maç öncesi 29 puanla 15'inci sırada yer alırken, Eskişehirspor ise 18 puanla dibe demir atmış durumda. Akhisarspor Teknik Direktörü Muhammet Yılmaz, yine kazanıp düşme tehlikesini bir an önce üzerlerinden atmak istediklerini söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Eskişehirspor, Spor, Haberler

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