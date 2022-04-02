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Akhisarspor'a 3 puan şart

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Akhisarspor'a 3 puan şart

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ankara Demirspor galibiyetinin ardından hafta içinde son sıradaki umutları tükenen Eskişehirspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek bitime 5 maç kala kendini tekrar ateşe atan Akhisarspor, yarın Teco Karacabey Belediyespor'u mutlak 3 puan parolasıyla ağırlayacak.

KARACABEY, BURSA (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ankara Demirspor galibiyetinin ardından hafta içinde son sıradaki umutları tükenen Eskişehirspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek bitime 5 maç kala kendini tekrar ateşe atan Akhisarspor, yarın Teco Karacabey Belediyespor'u mutlak 3 puan parolasıyla ağırlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki maç saat 14.00'te start alacak. Grupta bitime 5 maçı kalıp rakiplerinden maç fazlası olan Akhisar, 29 puanla yeniden düşme hattına geriledi. Karacabey ise 41 puanda.Son 5 maçın 3'ünü evinde oynayacak yeşil-siyahlı ekip, taraftarının desteğiyle lige tutunmayı hedefliyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Eskişehirspor, Karacabey, Spor, Haberler

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