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Akhisar İlçe Spor Kulübü U12 Kız Takımı Rize MTB CUP'ta Başarı Elde Etti

Akhisar İlçe Spor Kulübü U12 Kız Takımı Rize MTB CUP'ta Başarı Elde Etti
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2024 yılında U12 Kızlar kategorisinde birinci olan Akhisar İlçe Spor Kulübü Bisiklet takımı, Rize MTB CUP'ta da önemli dereceler kazandı. Miray Akcan birincilikle öne çıkarken, diğer sporcular da başarılı sonuçlar elde etti.

2024 yılını U12 Kızlarda ilk sırada tamamlayan Akhisar İlçe Spor Kulübü Bisiklet takımı, U12 Kızlar ve Erkekler takımlarının katıldığı Rize MTB CUP'ta da önemli dereceler elde etti.

2024 yılı faaliyet takviminde yer alan 'Rize MTB CUP XCP/C1' 21 - 22 Eylül tarihleri arasında Rize'de gerçekleştirildi. Akhisar İlçe Spor Kulübü olarak müsabakada U12 kızlar ve erkekler kategorisinde, Miray Akcan 1., Hilal Kaymaz 2., Meryem Karataş 3. ve Ş. Kaan Umut 10. oldu.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Antrenörü Saniye Sezer Gürsesliler, "Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanımız aynı zamanda Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Hasan Hüseyin Oktay'a araç desteği için teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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