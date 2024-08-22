Akhisar İlçe Spor Kulübü Bisiklet Takımı Başarılarına Yenisini Ekledi

Akhisar İlçe Spor Kulübü bisiklet takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Burdur'da yapılan yol yarışında U12 Kızlar kategorisinde ikinci, U12 erkekler kategorisinde de 6'ncı oldu.

Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen başarılı sonuçlarıyla dikkat çeken Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri 2024 yılı faaliyet programında yer alan, 21-22 Ağustos 2024 tarihlerinde Burdur'da düzenlenen Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışlarında U12 Kızlar Kategorisinde takım ikincisi, U12 Erkekler Kategorisinde de Türkiye 6'ncısı oldu. - MANİSA