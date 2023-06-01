Akhisar'da durdurulan araçta kokain ele geçirildi
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Akhisar'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 4,49 gram kokain ele geçirildi, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Akhisar'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 4,49 gram kokain ele geçirildi, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 5 parça halinde toplam 4,49 gram kokain ele geçirildi.
Araç sürücüsü S.E. (24) hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.???????
Kaynak: AA / Spor