Akhisar Bisikletçileri Şampiyonluklarını Kutladı

Türkiye genelinde birçok yarıştan şampiyonlukla dönen Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri, Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve aynı zamanda kulüp başkanı olan Hasan Hüseyin Oktay'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

2024 yılı faaliyet takviminde yer alan ve 21-22 Eylül tarihleri arasında Rize'de gerçekleştirilen 'Rize MTB CUP XCP/C1' yarışında U12 kızlar ve erkekler kategorisinde yarışan Akhisar İlçe Spor Kulübünün şampiyon bisikletçileri, Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı aynı zamanda Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Oktay, genç sporcuları tebrik ederek, spora ve sporculara olan desteklerinin devam edeceğini söyledi. - MANİSA