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Akhisar Bisiklet Sporcularından Gurur Verici Başarı

Akhisar Bisiklet Sporcularından Gurur Verici Başarı
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Akhisar İlçe Spor Kulübü, Erzurum'da düzenlenen Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası'nda U12 Kızlar kategorisinde ödül kazanan sporcularıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Hüseyin Oktay'ı ziyaret etti. Oktay, sporcuların elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu belirtti.

Akhisar İlçe Spor Kulübünün başarılı bisiklet sporcuları İlçe Gençlik ve Spor Müdürü ve aynı zamanda Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı olan Hasan Hüseyin Oktay'ı ziyaret etti. Oktay, sporcuların elde ettikleri başarılarla gurur duyduklarını belirtti.

Erzurum'da 26-27 Ekim tarihlerinde yapılan Dağ Bisikleti Cumhuriyet kupası yarışmalarında Akhisar'ı başarıyla temsil eden Akhisarlı Bisiklet sporcuları, Bisiklet Antrenörü Saniye Sezer Gürsesliler ile birlikte, Akhisar İlçe Gençlik ve Spor Müdürü ve aynı zamanda Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı olan Hasan Hüseyin Oktay'ı ziyaret etti.

Erzurum'da 26-27 Ekim tarihlerinde yapılan dağ bisikleti Cumhuriyet Kupası yarışmalarında Akhisar İlçe Spor Kulübü U12 Kızlar Kategorisinde Hilal Kaymaz 1., Miray Akcan 2. ve Meryem Karataş 4. olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Bisiklet sporcularının çok kısa zamanda çok büyük başarılara imza atmalarının hem kendilerini hem de tüm Akhisar'ı gururlandırdığını kaydeden Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve kulüp Başkanı Hasan Hüseyin Oktay, "Erzurum'da yapılan Dağ Bisikleti Cumhuriyet kupası yarışmalarında sporcularımız Hilal Kaymaz, Miray Akcan, Elif Mira Şahin ve Meryem Karataş'ın başarıları bizleri çok gururlandırdı. Başta sporcu ailelerini, Antrenörünüz Saniye Sezer Gürsesliler'i ve sporcuları tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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