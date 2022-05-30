Akdenizli Afrikalılar futbol turnuvasında ter döktü - Haberler

Antalya'da bulunan 5 üniversitede lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim gören Afrikalı öğrencileri bir çatı altında toplandığı Afro- Antalya Öğrenci Topluluğu tarafından futbol turnuvası düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Afro- Antalya Topluluğu, 2019 yılında kurucu akademik danışman olarak görev alan ve halen aynı göreve devam eden Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Afro- Antalya Topluluğu Başkanı Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Ali İssa ve yönetim kurulu ile birlikte önemli çalışmalara imza atıyor. Yaklaşık 30 Afrika ülkesinden gelen 300 öğrencinin yer aldığı topluluk Antalya'nın sosyo-kültürel, sportif ve akademik hayatına katkıda bulunuyor.

"10 takım mücadele etti"

Topluluğun son etkinliği 3. Geleneksel Futbol Turnuvası oldu. 10 takımın mücadele ettiği turnuvada Kari FC takımı şampiyon oldu. Afro- Antalya Topluluğu Başkanı Ali İssa, "Afro- Antalya Futbol Turnuvası'nın gerçekleşmesinde bizi destekleyen başta Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan olmak üzere Antalya'daki 5 üniversitemizin yönetimine, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'a gönülden teşekkür ediyoruz. Ayrıca organizasyon sorumlusu Mus Ambou Ahamada, sportif faaliyet sorumlusu Mody Camara ve topluluk üyesi öğrencilerimizi ve turnuvaya katılan bütün takımlarımızı da kutluyorum" dedi.

"Doğa ve kültürel geziler"

Topluluk, spor etkinliklerinin yanı sıra, eğitim-öğretim sürecinde öğrenciler arasında kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak üzere kültürel ve doğa gezileri de düzenliyor. Topluluk tarafından öğrencilerin yerel kültürlerini tanıtmalarına, Türk kültürünü öğrenmelerine ve küresel ölçekteki gelişmeleri takip ederek evrensel bakış açısına sahip olmayı sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriliyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor