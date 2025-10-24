Akdeniz Üniversitesi'nde Cumhuriyet Koşusu Gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve personeli, Cumhuriyetin ilanının 102. yıl dönümü vesilesiyle "29 Ekim Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi'nde Cumhuriyetin 102. Yılı Etkinlikleri Kapsamında Cumhuriyet İçin Koş Akdeniz sloganıyla koşu düzenlendi. Etkinliğin başlangıcını gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Sizleri burada görmek çok güzel. Üniversitemizin en güzel faktörü sizlersiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 102. yılını kutlayacağız. Cumhuriyetimizin ilelebet devam etmesi dileklerimle. Sizleri çok seviyoruz, güzel bir koşu diliyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşasın. Bayramımız kutlu olsun" ifadeleriyle koşuyu başlattı.

Türk Bayrakları ile koştular

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Cumhuriyet İçin Koş Akdeniz" etkinliği kapsamında katılımcılar Türk bayrakları ile koştu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü önü başlangıç noktası olan etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tennur Yerlisu Lapa, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. - ANTALYA