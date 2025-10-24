Haberler

Akdeniz Üniversitesi'nde Cumhuriyet Koşusu Gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi'nde Cumhuriyet Koşusu Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akdeniz Üniversitesi, Cumhuriyetin ilanının 102. yıl dönümünü kutlamak amacıyla '29 Ekim Cumhuriyet Koşusu' düzenledi. Koşuya rektör ve birçok personel katıldı, Türk bayrakları ile etkinlik renklendi.

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve personeli, Cumhuriyetin ilanının 102. yıl dönümü vesilesiyle "29 Ekim Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi'nde Cumhuriyetin 102. Yılı Etkinlikleri Kapsamında Cumhuriyet İçin Koş Akdeniz sloganıyla koşu düzenlendi. Etkinliğin başlangıcını gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Sizleri burada görmek çok güzel. Üniversitemizin en güzel faktörü sizlersiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 102. yılını kutlayacağız. Cumhuriyetimizin ilelebet devam etmesi dileklerimle. Sizleri çok seviyoruz, güzel bir koşu diliyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşasın. Bayramımız kutlu olsun" ifadeleriyle koşuyu başlattı.

Türk Bayrakları ile koştular

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Cumhuriyet İçin Koş Akdeniz" etkinliği kapsamında katılımcılar Türk bayrakları ile koştu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü önü başlangıç noktası olan etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tennur Yerlisu Lapa, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

Kiralık konut sistemi de devreye giriyor: 4 grup faydalanabilecek
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor

Tartışma yaratan fotoğraf
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.