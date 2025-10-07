Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Şampiyonası Sona Erdi

Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası (COMEGYM) sona erdi.

İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde artistik cimnastik yıldız ve gençler alet finalleri yapıldı.

İki gün süren artistik cimnastik branşının sonunda milli sporcular, 6 altın, 16 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 31 madalya kazandı.

Milli cimnastikçiler, son gün ise 4 altın, 7 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 21 madalya elde etti.

Organizasyonun son gününde madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Genç kadınlar

Atlama masası

1- Alessia Cepparulo (İtalya)

2- Yaşam Suğra Akan (Türkiye)

3- Sophie St John (Malta)

Yer aleti

1- Alessia Cepparulo (İtalya)

1- İnci Kaleköylüoğlu (Türkiye)

3- Yaşam Suğra Akan (Türkiye)

Genç erkekler

Yer aleti

1- Mazen Ali (Mısır)

2- Ege Ertöz (Türkiye)

3- Arben Erdem Gümüşlü (Türkiye)

Kulplu beygir

1- Arben Erdem Gümüşlü (Türkiye)

1- Mazen Ali (Mısır)

3- Zakaria Lachheb (Fas)

Atlama masası

1- Mazen Ali (Mısır)

2- Umut Örs (Türkiye)

3- Pharess Wallys Khiri (Fas)

Paralel bar

1- Mazen Ali (Mısır)

2- Ege Ertöz (Türkiye)

2- Arben Erdem Gümüşlü (Türkiye)

Barfiks

1- Mazen Ali (Mısır)

2- Abdallah Baraka (Mısır)

3- Ege Ertöz (Türkiye)

Yıldız kadınlar

Atlama masası

1- Clarissa Rinaldi (İtalya)

2- Sirine Chidouah (Cezayir)

3- Danefa Güney (Türkiye)

Asimetrik paralel

1- Clarissa Rinaldi (İtalya)

2- Siria Forestiero (İtalya)

3- Duru Ayaztuna (Türkiye)

Yer aleti

1- Clarissa Rinaldi (İtalya)

2- Danefa Güney (Türkiye)

3- Emma Piccari (İtalya)

Yıldız erkekler

Yer Aleti

1- Andrea Bertasi (İtalya)

2- Mattia Beretta (İtalya)

3- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)

Kulplu beygir

1- Mattia Beretta (İtalya)

2- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)

3- Bulut Özince (Türkiye)

Halka aleti

1- Andrea Bertasi (İtalya)

1- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)

3- Güney Kapucu (Türkiye)

Atlama masası

1- Mattia Beretta (İtalya)

2- Andrea Bertasi (İtalya)

3- Güney Kapucu (Türkiye)

Paralel bar

1- Elia Doardi (İtalya)

2- Mattia Beretta (İtalya)

3- Güney Kapucu (Türkiye)

Barfiks

1- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)

2- Mattia Beretta (İtalya)

3- Andrea Bertasi (İtalya)