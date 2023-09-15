Akdeniz Plaj Oyunları'nda Derin Toparlak Altın Madalya Kazandı

Yunanistan'da düzenlenen 3'üncü Akdeniz Plaj Oyunları'nda paletli yüzme branşında milli sporcu Derin Toparlak 200 metre su üstü kategorisinde altın madalya kazandı.

Yunanistan'da 9-16 Eylül tarihlerinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Derin Toparlak, paletli yüzme branşında 200 metre su üstü kategorisinde şampiyon oldu. Bakırköy Ata Spor Kulübü bünyesindeki milli sporcu 1: 24.64'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı. Fransız Colas Zugmeyer 1: 24.95'lik derecesiyle yarışı 2'nci sırada tamamlayarak gümüş madalya, İtalyan sporcu Lorenzo Caronno ise 1: 25.29'luk derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Toparlak, daha önce 400 metre su üstü kategorisinde 2'nci olarak gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

ADASU RAMAZANOĞLU'DAN BRONZ MADALYA

Organizasyonda 400 metre su üstü kategorisinde mücadele eden Adasu Ramazanoğlu ise bronz madalya kazandı. Ramazanoğlu, 3: 24.53'lük derecesiyle kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı. Bu kategoride altın madalya, 3: 20.01 ile İtalyan Silvia Sevignani'nin olurken; Yunan sporcu Athanasia Karatsivi 3: 22.23'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.