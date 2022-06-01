Akdeniz Oyunları'nda rakipler belli oldu - Haberler

25 Haziran-5 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın ve Erkek Milli Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Cezayir'in ev sahipliğinde Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın ve Erkek Milli takımlarının grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Kadın Milli Takımı, C Grubu'nda Cezayir, İspanya ve İtalya ile eşleşirken; Erkek Milli Takımı ise B Grubu'nda Cezayir, Yunanistan ve Fransa ile eşleşti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor