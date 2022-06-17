Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek milli yelkenciler belli oldu
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Türkiye Yelken Federasyonu, Cezayir'in ev sahipliğinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda yer alacak milli sporcuları duyurdu.
Türkiye Yelken Federasyonu, Cezayir'in ev sahipliğinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda yer alacak milli sporcuları duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, 8 sporcunun oyunlarda mücadele edeceği aktarıldı.
Antrenörler Mustafa Çakır, Kemal Muslubaş, Jaroslaw Miarczynski ve Ferit Ercan'ın yönetimindeki Akdeniz Oyunları kadrosunda şu isimlerin yer aldığı kaydedildi:
Yiğit Yalçın Çıtak, Berkay Abay, Çağla Dönertaş, Onur Cavit Biriz, Dilara Uralp (Fenerbahçe Doğuş), Ecem Güzel (Galatasaray), Luis Göktepe (Çağla Kubat Windsurf), Merve Vatan (İÇDAŞ).
Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek— Haberler (@Haberler) June 11, 2022
AA / Erkan Tiryaki - Spor