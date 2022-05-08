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Akdeniz Off-Road Kupası 1. ayak yarışı yapıldı

AA - Menderes Özat - Spor
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Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu anısına Osmaniye'de düzenlenen Akdeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışı tamamlandı.

Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu anısına Osmaniye'de düzenlenen Akdeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışı tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kadirli Belediyesi ve Kadirli Off-Road Kulübü iş birliğiyle Topraktepe köyünde oluşturulan pistte gerçekleştirilen organizasyona çeşitli illerden gelen 23 kişi katıldı.

Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve öldürülen üniversite öğrencisi Haytaoğlu'nun ailesinin başlattığı yarışlarda sporcular yaklaşık 5 kilometreden oluşan 4 turluk etapta çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda mücadele etti.

Küçük kazaların da meydana geldiği yarışlarda bazı araçlar arızalandı. Arızalanan araçların üzerine çıkan sürücüler çalan müzik eşliğinde oyun oynadı.

Yarışlarda S1 kategorisinde Umut Akardoğan, S2'de Hacı Ali Şan, S3'te Mustafa Gül ve S4'te Çağdaş Bağdatlı birinci oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

AA / Menderes Özat - Spor

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