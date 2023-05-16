Akdeniz Karate Şampiyonası, Tunus'ta yapılacak

Akdeniz Karate Şampiyonası, 19-21 Mayıs'ta Tunus'ta düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Rades kentinde yapılacak organizasyonda Türkiye adına 7 kadın ve 10 erkek sporcu tatamiye çıkacak.

Müsabakalarda mücadele edecek sporcuların sıklet ve kategorileri şöyle:

Kadınlar:

50 kilo kumite: Sevil Baş

55 kilo kumite: Gülsen Demirtürk

61 kilo: İrem Durmaz, Gülbahar Gözütok

68 kilo kumite: Sudenur Aksoy

+68 kilo kumite: Fatma Uygur

Ferdi Kata: Keyda Nur Çolak

Takım Kumite: Sudenur Aksoy, Sevil Baş, Gülsen Demirtürk, İrem Durmaz

Erkekler:

60 kilo kumite: Burak Özdemir

67 kilo kumite: Ömer Abdurrahim Özer, Mert Halıcı

75 kilo kumite: Ömer Faruk Yürür

84 kilo kumite: Hasan Arslan, Emir Buğra Gencan

+84 kilo kumite: Ahmet Bulut

Ferdi Kata: Kutluhan Duran, Furkan Kaynar, Mehmet Batuhan Özdemir

Takım Kumite: Ahmet Bulut, Emir Buğra Gencan, Burak Özdemir, Ömer Abdurrahim Özer, Ömer Faruk Yürür, Mert Halıcı