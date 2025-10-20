Akdeniz Belediyespor, Tarsusspor'u 3-2 Yenerek 3. Galibiyetini Aldı
Mersin Süper Amatör Ligi A Grubu'nda Akdeniz Belediyespor, Tarsusspor'u 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle Akdeniz Belediyespor, ligde 3. maçında 3. galibiyetini elde etti ve puan sıralamasında 2. sıraya yükseldi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasında göre, teknik direktör Orhan Hüseyinoğlu'nun çalıştırdığı Akdeniz Belediyespor, Karacailyas Futbol Sahası'nda Tarsuspor'a konuk oldu.
Müsabaka Akdeniz Belediyespor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.
Maçı, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener de tribünden takip etti.
Ligde 3 maçta üçüncü galibiyetini alan Akdeniz ekibi, puan sıralamasında 2. sırada bulunuyor.
