Akdeniz Belediyespor, Tarsusspor'u 3-2 Yenerek 3. Galibiyetini Aldı

Mersin Süper Amatör Ligi A Grubu'nda Akdeniz Belediyespor, 3. hafta müsabakasında Tarsusspor'u 3-2 yendi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasında göre, teknik direktör Orhan Hüseyinoğlu'nun çalıştırdığı Akdeniz Belediyespor, Karacailyas Futbol Sahası'nda Tarsuspor'a konuk oldu.

Müsabaka Akdeniz Belediyespor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçı, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener de tribünden takip etti.

Ligde 3 maçta üçüncü galibiyetini alan Akdeniz ekibi, puan sıralamasında 2. sırada bulunuyor.