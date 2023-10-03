Akdeniz Belediyesinden amatör spora destek

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin düzenlediği törenle, ilçe genelinde 75 amatör spor kulübünden futbol branşında faaliyet gösterenlere 10 bin TL, diğer branşlarda faaliyet gösterenlere de 6 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL destek sağlandı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin düzenlediği törenle, ilçe genelinde 75 amatör spor kulübünden futbol branşında faaliyet gösterenlere 10 bin TL, diğer branşlarda faaliyet gösterenlere de 6 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL destek sağlandı.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen amatör spor kulüplerine yönelik nakdi destek töreninde konuşan Mersin ASKF Başkanı Mithat Ertaş, göreve geldiği 2019 yılından beri amatör spora verdiği desteklerden ötürü federasyon olarak memnuniyetlerini dile getirdi, "Hep ilkleri başlatan Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'a teşekkür ediyorum. Başkanımızın amatör spora desteğinde bu 4'üncü buluşmamız. Spor adına Mersin'de, özellikle de Akdeniz'de güzel şeyler oluyor. Akdeniz'de spor kulübü sayısı yakın geçmişte 20 iken, bugün 75'lere çıktık. Akdeniz Belediyemiz, birçok spor dalında Mersin'in yükünü taşıyor. Fakat başkanımız desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Kent merkezinden en uzak mahalleye kadar spor tesislerini çok güzel bir hale getirdi" dedi.

"Özgürlük Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi seçimden önce bitecek"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da konuşmasında, Mersin'de amatör spor kulüplerine nakdi destek vermeye başlayan ilk belediye olduklarını hatırlattı, bu desteği de her yıl arttırdıklarını vurguladı. Akdeniz'e kazandırdıkları veya tamamen yeniledikleri spor tesislerini anlatan Başkan Gültak; "Akdeniz'e 4 yılda 20'nin üzerinde halı saha yaptık. Küçük basket sahaları ve tesisleri saymıyorum. Birçok farklı mahallemizde yeni spor tesisleri yaptık. Özgürlük Mahallesi Tırmıl Tepe civarı hayvan pazarı idi. Kimse bir şey yapmıyordu. Biz o arkadaşları ikna edip oradan taşıdık. Şimdi inşaat yükseliyor ve birkaç ayda yeşil alanları, futbol sahası ve etrafında kadınlar ve gençlerin yürüyüş ve spor yapabileceği bir yeni bir gençlik ve spor merkezini seçimden önce bitirmiş olacağız. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda bugünün rakamıyla 400-500 milyon TL'nin üzerinde bir spor yatırımı geldi Akdeniz'e" diye konuştu.

Akdeniz'de amatör spora 4 yılda 1 milyon 200 bin TL destek

Amatör kulüplere 4 yıl içinde toplamda 1 milyon 200 bin TL tutarında yardım sağladıklarına dikkat çeken Başkan Gültak, bu yıl da 75 amatör spor kulübünden futbol branşında faaliyet gösterenlere 10 bin TL, diğer branşlarda faaliyet gösterenlere de 6 bin TL olmak üzere toplamda 550 bin TL can suyu sağladıklarını belirtti. Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden sporcuların kick boks, muay thai, boks, tekvando ve paralimbik dallarında elde ettiği yerel, ulusal ve uluslararası başarılara da dikkat çeken Başkan Gültak, Akdeniz'in ilk tekerlekli sandalye basketbol takımını kurduklarını ve bugün 1'inci ligde mücadele ettiğini anlattı.

"Mersin'den artık şampiyonlar çıkıyor"

Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde olmayan başarılı sporcuları da desteklediklerini ifade eden Gültak; "Artık Mersin'den bir sürü şampiyon çıkıyor. Futbol, basketbol, tenis ve yüzme branşlarında açtığımız ücretsiz yaz ve kış spor okullarında binlerce çocuğumuz yetişiyor. Yetenekli olduğu tespit edilen çocuklarımızı teknik adamlarımız tespit ederek yıl boyu onları eğitiyorlar. Böylelikle ebeveynler de çocuklarını güvenilir ve sağlam bir yere bırakmış oluyorlar" şeklinde konuştu.

"Akdeniz Belediyesinin portatif havuz projesi tüm ülkeye yayıldı"

Başkan Gültak, portatif yüzme havuzları açarak Akdeniz'de yine bir ilke imza attıklarına, havuza veya denize gidemeyen yaklaşık 10 bin çocuğun buralarda yüzme öğrendiğine, ses getiren projenin bakanlık talimatıyla Türkiye geneline yayıldığına işaret etti. Gençlere, çocuklara ve kadınlara yönelik eğitim, kültür, sanat ve mesleki projelere özel önem verdiklerini vurgulayan Başkan Gültak, başlattıkları değişimle Akdeniz'in artık terör veya uyuşturucuyla değil, sporla, sanat ve kültürle anılan bir ilçe olduğunun altını çizdi.

"Kentte yeni donatı alanları açmak için kentsel dönüşüm şart"

Kentsel dönüşümün önemine de değindiği konuşmasında Başkan Gültak, ancak bu sayede Akdeniz'in güvenli yaşam alanları ile birlikte yeni spor tesisleri, park ve yeşil alanlar kazanabileceğine işaret etti. Gültak, "Kentsel dönüşüm yaptığınız andan itibaren yeni sosyal donatı alanları da ortaya çıkıyor. Yani yeşil alanlar, spor tesisleri, okullar, ibadethaneler. Bunların hepsi çıkıyor. Bu nedenle kentsel dönüşümü önemsiyoruz. 6 Şubat'ta ne kadar haklı olduğumuz, maalesef çok acı bir örnekle ortaya çıktı. Akşamları evine gidip uyuyan yüz binlerce insanın aslında tabutta yaşadığı ortaya çıktı. Çay Mahallesi'nde proje bitti, şimdi de Barış Mahallesi'nde bitme aşamasına geldi. Mersin'de 30 yıl sonra bir belediye başkanı 'kentsel dönüşüm' dedi ve yaptı. Bugüne dek hepsi diyordu ama yapamadılar. Biz ise yaptık ve bitti" dedi.

Amatör spor kulüplerine nakdi destek töreni, Akdeniz Belediyesinin sadece 4 yıl içinde ilçeye kazandırdığı spor yatırımlarını onlarca yeni spor tesisi ile birlikte yenilenen spor tesislerini ve sahaları tanıtan kısa filmin gösteriminden sonra toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MERSİN