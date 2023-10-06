Akdeniz Belediyesi Ücretsiz Spor Kurslarıyla Çocuklara Tenis Eğitimi Veriyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yıl boyunca açtığı ücretsiz spor kursları çerçevesinde uzman eğitmenler gözetiminde çeşitli yaş gruplarındaki çocuklara kort tenisi eğitimi vererek, geleceğin yetenekli raketlerini yetiştiriyor.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün açtığı ücretsiz kurslar ile 6-18 yaş arasındaki çocuklar tenis oynamayı öğreniyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede her spor dalına yer vermeye çalıştıklarını belirterek, "Akdeniz'de açtığımız ücretsiz kurslar sayesinde, elit spor olarak tanımlanan tenis sporunu çocuklarımıza öğretiyoruz. Tenis kursumuza bugün itibariyle 130 çocuğumuz katılıyor" dedi.

Kurslar, Akdeniz'deki tek tenis kortunda veriliyor

Talep geldiği takdirde yıl boyunca kursların devam edeceğini ifade eden Başkan Gültak, tenise yoğun ilgi olduğunun altını çizdi. Tenise gönül veren toplam 130 çocuğa eğitim verdiklerini kaydeden Gültak, Akdeniz bölgesindeki tek tenis kortuna sahip olduklarını söyledi. Başkan Gültak, malzemeleri biraz pahalı olduğu için tenis sporunun 'zengin sporu' olarak bilindiğini ifade ederek, "Belediyemiz öyle bir imkan sağladı ki, çocuklarımız sadece spor ayakkabılarıyla gelip, tenis eğitimlerini alabiliyor. Akdeniz, tenisin pek bilinmediği bir bölgemizdi. Özel kulüplere nazaran bizim sporcu sayımız onların en az 2-3 katı. Diğer bölgelerde bu iş biraz maddi olarak dönüyor. Ama biz burada tek bir kuruş almadan, ailelere maddi bir külfet yüklemeden bunu çocuklarımıza sağladık" diye konuştu.

"Çocuklarımızın ebeveynlerinden de talep geliyor"

Yaz okulları bünyesinde başlayan kursların, okullar açıldığında da çocukların okuldan çıkış saatlerine göre de düzenlenip yıl boyunca antrenmanlar verildiğini belirten Gültak, "Akdeniz'de, 6 yaşından 18 yaşına kadar talep oldukça tenis eğitimini veriyoruz. Bazen çocuklarından görüp tenisi seven ve kurslara katılmak isteyen velilerimiz de oluyor. Tabi eğitmenlerimiz onlara da kurs veriyor. Belediye olarak bölgesel turnuvalara da katılıyoruz. Bugüne kadar 26 kupa kazandık. Sahamızda da kısa süre önce kapsamlı bir tadilat işlemi gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"Güzel ve eğlenceli geçiyor"

Kurs alan sporculardan Yusuf Köş, kardeşi sayesinde kurslardan haberdar olduğunu ancak imkanı olmadığı için başka yerde tenis öğrenmeye gidemediğini söyleyerek, "Burası ücretsiz olduğu için geldim. Sosyal medyada tenis videoları görüyordum. Hoşuma gidiyordu. Böyle bir kurs olduğunu görünce öğrenmek istedim. 3-4 yıldır geliyorum. Antrenmanlarımız güzel ve eğlenceli oluyor" dedi.

Tenis merakının hep olduğunu aktaran Nisanur Şimşek ise "Evime yakın bir yerde kurs verildiği için geldim. Mahallemizde tenis kursu olduğunu ilk başta bilmiyordum. Otobüsten indiğimde gözüme takılıyordu. Ben de her seferinde özeniyordum. Hocalarla konuştum, onlar da beni dahil etti. Sosyal medyada gördüğüm için hoşuma gidiyordu bu spor. Ben de enerjimi atmak istiyordum. O yüzden tenise başladım. Başkanımız Mustafa Gültak ve tenis eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN