Akdeniz Belediyesi'nden gençlik ve spor merkezi açıklaması

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Tırmıl Tepe Höyüğü'nün güneyindeki alana gençlik ve spor merkezi inşa edileceğini açıkladı. Merkezde 3 spor salonu, çok amaçlı salonlar, kafeteryalar, otopark ve sığınak yer alacak.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Tırmıl Tepe Höyüğü'nün güneyindeki alana gençlik ve spor merkezi inşa edileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gültak, Özgürlük Mahallesi'nde yapılacak gençlik ve spor merkezinin projesiyle ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

Gültak, merkezin, Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilen Tırmıl Tepe Höyüğü güneyindeki 4 bin 838 metrekare alana inşa edileceğini belirtti.

Tesiste 3 spor salonu, çok amaçlı salonlar, kafeteryalar, otopark ve sığınağın yer alacağını anlatan Gültak, "Merkezimiz, sadece spor değil aynı zamanda kültürel, sanatsal ve benzeri faaliyetlerin de yapılabileceği güzel bir yer haline gelecek." ifadesini kullandı.

Gültak, projenin 31 Ekim'de tamamlanmasının planlandığını kaydetti.