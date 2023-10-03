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Akdeniz Belediyesi 75 Amatör Spor Kulübüne 550 Bin TL Destek Verdi

Akdeniz Belediyesi, çeşitli branşlarındaki 75 amatör spor kulübüne 550 bin lira destek sağladı. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, desteklerin her yıl artacağını belirtti ve kulüplerin önemini vurguladı. Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş da belediyeye teşekkür etti.