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Akdam Ortaokulu Türkiye Yarı Finallerinde Adana'yı Temsil Edecek

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Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Akdam Ortaokulu, 2023-2024 Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Adana İl Şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerinde Adana'yı temsil etme hakkı kazandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Akdam Ortaokulu, 2023-2024 Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Adana İl Şampiyonu olarak, Türkiye yarı finallerinde Adana'yı temsil edecek.

Akdam Ortaokulu bir yıl içinde sporcular, sol kol ve sağ kolda toplam 14 il birinciliği, 5 il ikinciliği ve 8 il üçüncülüğü alarak hem kızlarda hem erkeklerde Adana şampiyonu oldu. Bu başarılarından dolayı okul, 23-24 Mart tarihlerinde Niğde'de yapılacak olan Türkiye yarı finallerinde Adana'yı temsil etme hakkı kazandı.

Akdam Ortaokulu Müdürü Zafer Kocaispir, elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Kocaispir, "Okulumuzun elde ettiği bu başarılar, ilçemiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin başarısında emeği geçen Beden Eğitimi Öğretmenimiz İlhan Yılmaz'a ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin ise yaptığı açıklamada, "İlçemizi voleybol ve bilek güreşi alanında defalarca gururlandıran köy okulumuz Akdam Ortaokulu ailesini müdürümüz Zafer Kocaispir nezdinde kutluyor, ilçemiz için büyük şans olan İlhan Yılmaz'a ve şampiyonlara Niğde'deki yarı final maçlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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