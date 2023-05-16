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Akçakoca'ya portatif yüzme havuzu yapılıyor

Akçakoca'ya portatif yüzme havuzu yapılıyor

Spor Haberleri

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Akçakoca'ya portatif yüzme havuzu yapılıyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Akçakoca'ya portatif yüzme havuzu yapılıyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Akçakoca'ya 10x18 metre ebatlarında, 140 santimetre derinliğinde olan portatif yüzme havuzunun yapımına başladı.

Ayrıca portatif havuzun çevresine 36x18 metre ebatlarında ki çelik karkasın montajı yapılacak olup üstü kapatılacak. Buna istinaden portatif yüzme havuzu hem açık hem de kapalı olarak hizmet verecek. Havuzun haziran ayı içerisinde hizmete açılması planlanıyor. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Akçakoca Gençlik Düzce Spor Haberler

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