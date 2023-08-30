Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, balıkçılarla buluştu
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak olan balıkçılık sezonunu bekliyor. Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Melenağzı Köyünde balıkçılarla bir araya gelerek yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirme yaptı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Melenağzı Köyünde balıkçılarla bir araya geldi.
Balıkçılar 1 Eylül tarihini bekliyor. Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can'da 1 Eylül'de başlayacak olan balıkçılık sezonu öncesi Melenağzı Köyünde balıkçılarımızla bir araya geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü, Karasu Liman Başkanlığı, Balıkçılara yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirme yaptılar. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor