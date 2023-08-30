Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, balıkçılarla buluştu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak olan balıkçılık sezonunu bekliyor. Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Melenağzı Köyünde balıkçılarla bir araya gelerek yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirme yaptı.