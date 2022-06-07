Akçakoca'da hafta sonu off-road heyecanı yaşanacak Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 11-12 Haziran'da off-road festivali düzenlenecek. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 11-12 Haziran'da off-road festivali düzenlenecek. Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) Akçakoca Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilecek yarışlar, 11 Haziran'da Osmaniye Mahallesi üniversite yolundaki piknik ve mesire alanında başlayacak. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yaklaşık 100 araç ve 200 sporcunun katılacağı yarışlara herkesi davet etti. AA / Soner Şen - Spor Akçakoca Osmaniye Düzce Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Akçakoca'da hafta sonu off-road heyecanı yaşanacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.