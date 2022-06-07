Akçakoca'da hafta sonu off-road heyecanı yaşanacak - Haberler

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Akçakoca'da hafta sonu off-road heyecanı yaşanacak

AA - Soner Şen - Spor
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Akçakoca'da hafta sonu off-road heyecanı yaşanacak

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 11-12 Haziran'da off-road festivali düzenlenecek.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 11-12 Haziran'da off-road festivali düzenlenecek.

Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) Akçakoca Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilecek yarışlar, 11 Haziran'da Osmaniye Mahallesi üniversite yolundaki piknik ve mesire alanında başlayacak.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yaklaşık 100 araç ve 200 sporcunun katılacağı yarışlara herkesi davet etti.

AA / Soner Şen - Spor

Akçakoca Osmaniye Düzce Spor Haberler

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