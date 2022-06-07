Akçakoca'da hafta sonu off-road heyecanı yaşanacak - Haberler

Akçakoca'da hafta sonu off-road heyecanı yaşanacak
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 11-12 Haziran'da off-road festivali düzenlenecek.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 11-12 Haziran'da off-road festivali düzenlenecek.
Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) Akçakoca Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilecek yarışlar, 11 Haziran'da Osmaniye Mahallesi üniversite yolundaki piknik ve mesire alanında başlayacak.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yaklaşık 100 araç ve 200 sporcunun katılacağı yarışlara herkesi davet etti.
AA / Soner Şen - Spor