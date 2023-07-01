Akçakoca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar, yüzme yarışması, kürek yarışları, tekne yarışları ve diğer etkinliklerle renklendi. Yarışmalarda dereceye girenler ödüllerini aldı.