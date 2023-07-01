Akçakoca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar, yüzme yarışması, kürek yarışları, tekne yarışları ve diğer etkinliklerle renklendi. Yarışmalarda dereceye girenler ödüllerini aldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kutlamalar, liman mevkisinde gençler ve minikler kategorisinde düzenlenen yüzme yarışmasıyla başladı.
Kürek yarışlarında ise yaklaşık 100 sporcu, Karadeniz'de rakiplerini geçmek için ter döktü.
Etkinlikler kapsamında yapılan tekne yarışları, halat çekme ve yağlı direkte bayrak kapma yarışlarını vatandaşlar ilgiyle takip etti.
Yağlı direk yarışında, yaklaşık yarım saatin ardından bayrağa ulaşan isim Gökhan Küçük oldu.
Yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerini, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ve Belediye Başkanı Okan Yanmaz verdi.