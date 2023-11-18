Akçaabat'ta Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı Şekilleniyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Akçaabat Belediyesi tarafından Yaylacık sahilinde yapılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı şekilleniyor. Havuzun tamamlanmasıyla birlikte spor yapma imkanları artacak ve gençler su sporlarına teşvik edilecek.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Akçaabat Belediyesi tarafından Yaylacık sahilinde yapılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı şekilleniyor.

Akçaabat'a yapılması planlanan Spor Kompleksi'nin sadece bir kısmını oluşturan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Akçaabat'ta spor yapma imkanlarını artıracak ve gençleri su sporlarına teşvik edecek. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatının kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti.

Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ile ilgili konuşan Başkan Ekim, "Yaylacık Mahallesi sahil kısmında söz verdiğimiz projelerden Akçaabat Spor Kompleksi Projemizin ilk adımı olan Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projemiz için kollarımızı sıvadık. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projemiz tamamlandığında uluslararası müsabakalara ve organizasyonlara ev sahipliği edebileceğiz. Akçaabat'ımızı çok yönlü bir Spor Kompleksine kavuşturma hedefindeyiz. Akçaabat Spor Kompleksi'miz Yarı Olimpik Yüzme Havuzu haricinde Gençlik Merkezi ve spor salonundan oluşuyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka olan Akçaabat'ımızı her geçen gün daha ileriye taşıma gayretindeyiz. İmza attığımız projelerimizin tamamını gelecek nesilleri düşünerek hayata geçiriyor, sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz. Akçaabat'ımızı kalkındıracak, değerine değer katacak işler yapmaya devam edeceğiz. Biz, Akçaabat'ımıza ve Akçaabatlılarımıza söz verdik, yaptık; yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 260 seyirci kapasitesine sahip, 3 katlı olarak ve toplamda 3 bin 810 metre kare alana planlandı. Yüzme havuzu binası 2 bodrum ve zemin kat olmak üzere 3 kattan oluşuyor. - TRABZON