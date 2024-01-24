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Akçaabat'ta Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Devam Ediyor

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapımına başlanan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun inşaatı hızla ilerliyor. Tamamlandığında ulusal ve uluslararası su sporları müsabakalarına ev sahipliği yapacak olan havuz, şehrin spor ve turizm potansiyelini artıracak.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 15 Eylül'de temeli atılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun inşaatı devam ediyor.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamada, Yaylacık Mahallesi sahil kısmına yapılması planlanan Spor Kompleksi'nin yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun, uluslararası standartlara uygun inşaatının tamamlanmasıyla ulusal ve uluslararası su sporları müsabakalarına hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, inşaatı devam eden havuzun ilçenin önemli ihtiyaçlarından birini gidereceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Spor kompleksimizin ilk adımı olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun inşaatına başlandı ve çalışmalar hızla devam ediyor. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz her geçen gün daha da yükseliyor ve şekilleniyor. Hemşehrilerimizin, özellikle gençlerimizin ve hanım kardeşlerimizin kapalı yüzme havuzu talepleri vardı. Biz de hemşehrilerimizin bu isteklerine binaen Yaylacık Mahallemizin sahil kısmında yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yapımına öncelik verdik ve kollarımızı sıvadık."

Yarı olimpik havuzun tamamlanmasıyla ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yaparak şehri spor ve turizm yönünden geliştireceğini vurgulayan Ekim, "İlerleyen zamanlarda yine yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuzda belirlenen program dahilinde ve talepler doğrultusunda Akçaabat genelindeki ilkokullarda ve ortaokullarda eğitim gören çocuklarımıza alanında uzman eğitmenlerce yüzme ve su sporlarıyla ilgili kurslar verilebilecek. Ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka olan Akçaabat'ımızı her geçen gün daha ileriye taşıma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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