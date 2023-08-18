Akçaabat'ta Gürültülü Egzoz Kullanan 5 Sürücüye 20 Bin 320 TL Cezai İşlem
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gürültülü egzoz kullanan 5 sürücüye toplam 20 bin 320 lira ceza uygulandı. Akçaabat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine cezai işlem uygulandı ve araçlar trafikten men edildi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gürültülü egzoz kullanan 5 sürücüye toplam 20 bin 320 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, gürültülü egzoz kullanan 5 sürücüye toplam 20 bin 320 lira ceza kesti.
Sürücülerin ceza puanları düşürülürken araçlar da trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor