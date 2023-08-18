Akçaabat'ta Gürültülü Egzoz Kullanan 5 Sürücüye 20 Bin 320 TL Cezai İşlem

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gürültülü egzoz kullanan 5 sürücüye toplam 20 bin 320 lira ceza uygulandı. Akçaabat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine cezai işlem uygulandı ve araçlar trafikten men edildi.