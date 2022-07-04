Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 600 pehlivan er meydanına çıkacak - Haberler

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Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 600 pehlivan er meydanına çıkacak

AA - Emre Ayvaz - Spor
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Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 600 pehlivan er meydanına çıkacak

Akyazı Belediyesince bu yıl 16 Temmuz'da 57'ncisi düzenlenecek Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 600 pehlivan mücadele edecek.

Akyazı Belediyesince bu yıl 16 Temmuz'da 57'ncisi düzenlenecek Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 600 pehlivan mücadele edecek.

Akbalık Er Meydanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, güreşlerin, ilçede tarihi kültür ve spor faaliyeti olmasının yanında halkın yaşadığı topraklarla ve geçmişiyle güçlü bağlar kurmasında köprü görevi olduğunu söyledi.

Soykan, yöre insanının yaşadığı topraklarla, tarihine ve geleneklerine ne kadar bağlı olduğunu faaliyete hazırladıkları Akbalık Güreşleri'nde de gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Akbalık güreşlerimiz tüm dünyada baş gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı son 3 yıldır yapılamamıştı. En son 2018 yılında yapılan, 3 yıl ara verdiğimiz Akbalık Yağlı Güreşleri'ni nasipse 16 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da başlatmak üzere belediyemizin tüm ekipleriyle yoğun çalışma temposu içerisindeyiz. Geleneksel Akbalık Güreşleri'ni en güzel şekilde gerçekleştireceğiz, buna inanıyoruz, bunun için çalışıyoruz. Başpehlivanlıkta 32, toplamda 600 güreşçinin katılacağı güreşlerimiz için Akbalık Güreş sahasını eksiksiz şekilde tarihi güne hazırlamak için 7/24 esasına göre çalışıyoruz."

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı ve Güreş Ağası Mehmet Öztürk, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Başkanı Sezai Matur ile basın mensupları katıldı.

AA / Emre Ayvaz - Spor

Bilal Soykan Sakarya Akyazı Spor Haberler

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