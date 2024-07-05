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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezayı eleştirdi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maç men cezasının futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürdüğünü açıkladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) Merih Demiral'a 2 maç men cezasının, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürdüğünü açıkladı.

AK Parti'li Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA Disiplin Kurulu'nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır. UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığını göstermektedir. UEFA'nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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