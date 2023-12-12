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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sporda Her Türlü Şiddeti Kınıyoruz

12 Aralık 2023 00:23 Güncelleme: 00:24 Abone Ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankaragücü-Rizespor maçı sonrasında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, 'Sporda, her alanda olduğu gibi şiddete karşıyız. Spor ve şiddet aynı yerde barınamaz. Sporda her türlü şiddeti kınıyoruz' ifadelerini kullandı.