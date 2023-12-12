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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sporda Her Türlü Şiddeti Kınıyoruz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankaragücü-Rizespor maçı sonrasında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, 'Sporda, her alanda olduğu gibi şiddete karşıyız. Spor ve şiddet aynı yerde barınamaz. Sporda her türlü şiddeti kınıyoruz' ifadelerini kullandı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hakem Halil Umur Meler'e yapılan saldırıya ilişkin, "Sporda her türlü şiddeti kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankaragücü- Rizespor maçı sonrasında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Sporda, her alanda olduğu gibi şiddete karşıyız. Spor ve şiddet aynı yerde barınamaz. Sporda her türlü şiddeti kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ankaragücü Ömer Çelik Rizespor AK Parti Şiddet Politika Spor Güncel Haberler

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